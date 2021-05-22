Жителей Челябинска приглашают на «Медвежью рыбалку»

Мероприятие состоится сегодня в Челябинском зоопарке

Сегодня, 22 мая, в Челябинском зоопарке состоится «Медвежья рыбалка». Жителей областного центра приглашают посмотреть, как белые медведи ловят рыбу.

«22 мая в 13:00 в Челябинском зоопарке в большом вольере белых медведей пройдет „Медвежья рыбалка“. Ждем вас по адресу: улица Труда, 191»,— сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

Кроме того, на 14:00 в зоопарке запланирована авторская экскурсия «Вокруг света за один час». Всем желающим расскажут о биологическом разнообразии во время прогулки по зоопарку.

Всех посетителей просят брать с собой головной убор и бутылку с водой, чтобы посещения зоопарка было максимально комфортным.