Театральный фестиваль «Камерата» в этом году отмечает 30-летие и впервые учреждает свой образ в виде статуэтки. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Камерного театра Павел Михайлов.
«У фестиваля не было своего талисмана, и мы решили, что пора его придумать. Разрабатывает эскиз известный челябинский скульптор Андрей Старцев: это будет женский образ с трубой или другим музыкальным инструментом. Я пока не могу раскрывать все детали. На открытии «Камераты» мы устроим презентацию статуэтки — символа фестиваля»,— рассказал Павел Михайлов.
Лауреаты театрального фестиваля, который пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября, впервые получат статуэтки «Камераты», выполненные в бронзе.
О программе и участниках фестиваля «Камерата» мы подробно рассказывали здесь. Его слоган — «Легенды и открытия», поэтому нынешний фестиваль откроет спектакль «Коляда-Театра», старейшего друга «Камераты».
Фото: из спектакля «Коляда-Театра» «Тарас Бульба», 2022
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