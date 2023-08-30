Девушка с трубой станет новым символом «Камераты» в Челябинске

На театральном фестивале в октябре победителей впервые наградят статуэтками

«У фестиваля не было своего талисмана, и мы решили, что пора его придумать. Разрабатывает эскиз известный челябинский скульптор Андрей Старцев: это будет женский образ с трубой или другим музыкальным инструментом. Я пока не могу раскрывать все детали. На открытии «Камераты» мы устроим презентацию статуэтки — символа фестиваля»,

— рассказал Павел Михайлов.