Здания ЮУЖД и Челябэнерго признали объектами культурного наследия

Экспертиза одобрила включение построек в реестр памятников истории

Сразу две постройки на Театральной площади в центре Челябинска пополнят список объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях управления ЮУЖД и Челябэнерго. Акты историко-культурной экспертизы, подтверждающие историческую ценность, опубликованы на официальном портале Госкомитета охраны ОКН.

Строительство управления ЮУЖД начали в 1937 году по индивидуальному проекту архитектора института «Ленинградгипрогор» Бориса Помпеева. К 1942 году здание сдали, а работники железной дороги въехали в него год спустя. Здание стало единственным построенным из запланированного проекта застройки Театральной площади. Площадь по Генплану города 1936 года должна была стать административно-политическим центром города. В начале 50‑х годов управление хотели реконструировать в более величественном стиле, но идеи остались невоплощенными.

Фото: pik174.ru

Челябэнерго проектировали в духе соседнего управления ЮУЖД архитекторы Ф. Серебровский и К. Евтеев. Здание построили в середине 50-х годов прошлого века. Больше всего оно выделяется своими колоннами, выполненными в тосканском стиле. Сегодня в нем располагаются офисы и магазины.

Фото: pik174.ru

Из-за историко-культурной ценности и особенностей экспертиза выдала положительное заключение по включению зданий в единый государственный реестр объектов культурного наследия.