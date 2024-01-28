Здание вокзала в Челябинской области может стать объектом культурного наследия

Железнодорожный вокзал на станции Вязовой был построен в конце XIX века

Здание железнодорожного вокзала, расположенного на станции Вязовой в Усть-Катаве, рекомендовано включить в реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Здание вокзала было построено в 1890 году при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги для обслуживания металлургических предприятий. Поскольку в те времена станция Вязовая была одной из самых крупных, то и вокзал был прекрасно оснащен: в нем имелись почтовое отделение, телеграф, залы ожидания трех классов, кухня буфета и многое другое.

Годы спустя часть здания отдали под ресторан, который просуществовал до конца 1960-х годов. После на станции были открыты пункт технического осмотра вагонов, узел связи, больница, товарная и багажная контора и прочее.

«Наружная облицовочная кладка стен вокзала выполнена в краснокирпичном стиле и является замечательным образцом русской архитектуры конца XIX — начала XX века. В 2005 году закончилась реконструкция здания. Полностью обновили интерьер, зал ожидания, кассы и служебные помещения. Внешний облик здания и элементы декора остались в первозданном виде»,— рассказали в комитете.

Напомним, объектами культурного наследия регионального значения признаются объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью и имеющие особое значение для истории и культуры региона.