Здание Челябинской ГРЭС может стать объектом культурного наследия

Построенное в стиле конструктивизма, оно имеет архитектурно-историческую ценность

Здание Челябинской ГРЭС, расположенное на улице Российской, предлагают включить в госреестр объектов культурного наследия регионального значения по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Уточняется, что здание станции построено в стиле конструктивизма и представляет собой архитектурно-историческую ценность, сообщили в пресс-службе госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Челябинская ГРЭС стала первой электростанцией на Южном Урале, которая была построена в соответствии с планом государственной комиссии по электрификации России. Проектирование началось в 1923 году, а строительство — в 1927 году. В 1930 году была запущена первая турбина мощностью 24 тысячи киловатт. К 1936 году мощность достигла 150 тысяч киловатт»,— уточнили в ведомстве.

В годы Великой Отечественной войны станция бесперебойно обеспечивала электричеством оборонные предприятия Челябинска и всей области и в 1945 году была награждена орденом Ленина за успешную работу.

Кроме того, челябинскую ГРЭС одну из первых на Урале модернизировали для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. С 1963 года она работает на природном газе и сейчас является одним из основных источников теплоснабжения Челябинска.

Объектом культурного наследия в ближайшее время станут и малые торговые ряды на улице Степана Разина в Троицке.