Завтрашний концерт Кипелова перенесли в «Юность»

Вставать с мест и танцевать строго запрещено — концерт немедленно остановят.



Челябинцев ждёт двухчасовое шоу без перерыва и с симфоническим оркестром. Губернаторские постановления и санитарные требования вынудили концертное агентство «Живой звук» изрядно попотеть. Шоу несколько раз переносили, меняли концертную площадку и буквально выцарапывали у министерства культуры все разрешающие бумаги. Ещё утром мы с вами собирались на двойной концерт в ДК ЖД, а сейчас стало известно, что вечер Кипелова состоится во Дворце спорта «Юность» уже завтра, 15 декабря, в 19:30.

Разумеется, все карантинные меры предосторожности в силе: у посетителей будут измерять температуру, выдавать маски и контролировать соблюдение социальной дистанции. А ещё организаторы концерта просят зрителей быть ответственными, иначе шоу просто остановят.

«Мы просим не снимать маски во время концерта и не вставать со своих мест. В зале будут присутствовать представители Роспотребнадзора. Если кто-то из зрителей встанет с кресла, концерт будет тут же прекращён. Это не наша прихоть. Это требование Роспотребнадзора. Мы такие же заложники ситуации, как и вы. Мы не стали переносить концерт еще на год, не хотим заставлять вас ждать. Да, сейчас непростое время и ситуация меняется каждый день. Поэтому мы приносим извинения за неудобства, переносы и путаницу с концертными площадками. Но мы стараемся для вас», — говорит Александр Паули, руководитель концертного агентства «Живой звук».

Кроме того, фото- и видеосъемка концерта запрещена, даже фонарик на самых лирических балладах тоже лучше не включать. И по требованиям безопасности зрители не смогут передать артистам цветы и подарки. Лучший подарок, который поклонники Кипелова могут сделать, — соблюдать новые правила концерта. Ах, да — подпевать можно и нужно.