Запрещенные книги и клуб мусульманок: 5 фактов о челябинской татаро-башкирской библиотеке

В этом году ей исполнилось 115 лет

Челябинская татаро-башкирская библиотека имени Шайхадзы Бабича в этом году празднует 115 лет со дня основания. Уже больше века в библиотеке выдают книги как на татарском и башкирском языках, так и на русском. Сейчас учреждение работает в многоэтажном здании по улице Цвиллинга, 61. К юбилею мы собрали несколько любопытных фактов из истории.



Библиотека открылась при Белой мечети

До революции библиотека называлась «Мусульманская бесплатная библиотека-читальня» или «Магометанская библиотека». Годом ее официального основания называют 1906-й. Но, судя по всему, она начала работать раньше.

Изначально учреждение находилось в Белой мечети на улице Азиатской (сейчас это улица Елькина). Библиотеку в начале двадцатого века открыли вместе с медресе — мусульманской школой. Книги в фонд жертвовали из частных библиотек купцы, ремесленники, челябинская интеллигенция. Это была не только религиозная литература на арабском, но и издания на татарском и башкирском языках, а еще русская классика. По Чехову и Пушкину учили русский язык.

Книжный фонд быстро рос, и к 1908 году в библиотеке собрали 980 экземпляров книг — немаленькая цифра для начала XX века.

Запрещенная литература

В 1910 году в татаро-башкирской библиотеке хранилась нелегальная литература того времени, об этом докладывали жандармы. В августе 1911-го внутри проводят обыск и изымают книги Льва Толстого, Мажита Гафури, Галимджана Ибрагимова и Владимира Ленина (кстати, одна из книг Ленина того времени «Доклад об Объединительном съезде РСДРП» сейчас хранится в Публичной библиотеке).

Заведующего библиотекой Аухади Хакимова арестовали и отдали под суд. Но, несмотря на злоключения, в фондах библиотек продолжили хранить «запрещенку», а сотрудники вели пропагандистскую деятельности. По сути, библиотека была очагом революционной пропаганды.

Объединение женщин-мусульманок

В те же 1910-е в библиотеке организовали клуб для мусульманских женщин, где их обучали грамотности. Возможно, клуб изначально был не популярен, и, чтобы привлечь больше народу, на базе начали проводить курсы кройки и шитья. На занятиях женщины не только шили, но и учились читать и писать, ставили спектакли в драмкружке. Клуб работал по пятницам — это был единственный день недели, когда мусульманским женщинам разрешалось приходить в библиотеку и пользоваться фондом.

После революции работа с женщинами-мусульманками усилилась. С 1925 года для читательниц вели политпросветительские беседы, они сами обсуждали организацию пунктов ликвидации безграмотности и проводили женские собрания. Это привело не только к увеличению числа читательниц, но и к изменениям на городском уровне. В 1926 году в женотдел городского совета Челябинска выбрали трех представительниц татарской и башкирской национальности. В 1927 году в женсовет вошло 15 татарок и башкирок.

Библиотека никогда не закрывалась

Сотрудники библиотеки уверяют, что за 115 лет существования татаро-башкирская библиотека ни разу не приостанавливала свою работу. Библиотека несколько раз переезжала: в 1925 году она работала в здании по адресу Васенко, 55 (сейчас здание снесено), позже на проспекте Ленина у «Детского мира». Но пока одни сотрудники упаковывали книги, другие продолжали обслуживать читателей.

В годы Великой Отечественной войны библиотека тоже продолжала работать. Сотрудники носили стопки книг в госпитали, устраивали «громкие читки» и организовывали концерты в воинских частях и школах. Число читателей в годы войны росло — в библиотеку начали приходить эвакуированные в Челябинск люди. Среди них простые рабочие оборонных предприятий, а еще известные артисты, музыканты и писатели.

Литературный клуб для писателей

В конце 1950-х в татаро-башкирской библиотеке создали литературное объединение имени советского поэта Мусы Джалиля. В клуб вошли авторы, пишущие на татарском и башкирском языках. Почти сорок лет объединением руководил член Союза писателей СССР поэт Рамазан Шагалеев.

Литературное объединение существует и сейчас, оно носит имя башкирского, татарского и казахского просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Объединение проводит заседания и встречи в литературной гостиной, презентации и творческие вечера.





Сейчас библиотеку на Цвиллинга, 61 украшает мозаичное панно с татарами и башкирами в национальных костюмах (художник Зайнул Лутфиллин). На входе читателей встречает большой портрет Шайхадзы Бабича. К слову, по официальным данным, поэт никогда не был в татаро-башкирской библиотеке, хотя и жил в годы ее основания.

Записаться в татаро-башкирскую библиотеку приглашают всех, вне зависимости от национальности. Есть абонемент русской литературы и читальный зал. Параллельно с ними работает абонемент с национальной литературой, где находятся книги на башкирском и татарском языках: много детских книг, технической литературы и переводов классических произведений — Пушкина, Достоевского, Джека Лондона.