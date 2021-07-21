Замминистра культуры России Ольга Ярилова посетит библиотеки Челябинской области

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В пятницу, 23 июля, Ольга Ярилова посетит Челябинск в рамках рабочей поездки. Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, замминистра примет участие в совещании по вопросам реализации нацпроекта «Культура».



«На совещании обсудят показатели за прошедший год, который учреждениям культуры пришлось отработать в непростых условиях пандемии и ограничительных мер. Сегодня необходимо скорректировать работу в регионах в соответствии с общенациональными целями, определить планы и перспективы последующей реализации»,

— прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Помимо этого, Ольга Ярилова приедет в Челябинский институт культуры, где будет проведен круглый стол по вопросам образования, а также посетит библиотеки области, Златоустовскую оружейную фабрику и детскую школу искусств имени Розума в Сатке. Также в расписании замминистра встреча с заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт.