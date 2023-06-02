Зал филармонии в Челябинске закроют на все лето

В помещении будут делать ремонт

Концертный зал им. Прокофьева в Челябинске закроют 6 июня и на все лето. В зрительном зале будут менять паркет, а для этого потребуется демонтировать все кресла.



Афиша концертной площадки скорректирована. Крупные концерты перенесены в зал органной и камерной музыки «Родина», а детские программы пройдут в главном зале Детской филармонии.



Последние концерты в зале им. Прокофьева состоятся 4 и 5 июня. В воскресенье состоится рок-фестиваль «Звезда по имени Солнце», а в понедельник — концерт оркестра под руководством дирижера из Японии Кеничи Семура.

