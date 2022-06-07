Заключительные показы фильмов Михалкова и Бергмана состоятся в Челябинске

11 и 12 июня в кинотеатре имени Пушкина — ретроспектива киноклассики

В челябинском кинотеатре имени Пушкина в ближайшие выходные, 11 и 12 июня, покажут сразу несколько шедевров мирового кинематографа.

В честь 25-летия картины 9 и 12 июня — «Достучаться до небес» с Тилем Швайгером, циничный, смешной и отчаянно печальный фильм, ни на минуту не устаревший ни по теме, ни по киноязыку.

Заключительные сеансы главного фильма оттепели 1960-х «Я шагаю по Москве» и нежной драмы «Хиросима, моя любовь» (на французском) состоятся 11 июня, и в этот же вечер — «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана, трогательная и незабываемая (на шведском).

Кроме того, в афише кинотеатра арт-лекторий, посвященный творчеству скульптора Антонио Канова, и опера «Доктор Фауст» с Артуром Дарвиллом в роли Мефистофеля (театр Globe) в рамках проекта TheatreHD.

Расписание с указанием сеансов — на сайте кинотеатра имени Пушкина. Афиша на ближайшие дни уже готова.

На фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве».