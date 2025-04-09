Где хранятся корни гения: Эрнст Неизвестный и Верхнеуральск

Семья скульптора жила на Южном Урале

Сегодня, 9 апреля, исполнилось 100 лет со дня рождения Эрнста Неизвестного, одного из самых значительных скульпторов XX века. Его имя известно во всем мире, его работы украшают музеи и площади многих стран. Но мало кто знает о том, что история жизни этого выдающегося мастера неразрывно связана с небольшим городом Верхнеуральском на Южном Урале.

В фондах Верхнеуральского краеведческого музея хранится уникальная экспозиция, посвященная Эрнсту Неизвестному. Ее появление — результат кропотливой работы краеведов Александра Вернигорова, Надежды Капитоновой и Михаила Гитиса, запечатленной в книге «Неизвестное о Неизвестном». Именно благодаря их исследованиям мир узнал о том, что родовые корни великого скульптора находятся здесь.

«В 1905 году семья Моисея Неизвестнова, деда Эрнста, переехала из Белорецка в Верхнеуральск. Выбор города был неслучаен: в начале XX века Верхнеуральск был бурно развивающимся уездным центром, важным торговым и культурным очагом с развитой инфраструктурой и учебными заведениями. Моисей Неизвестнов, занимавшийся типографским и переплетным делом, а также торговлей мебелью, успешно обосновался в городе, сняв два дома: один — для семьи, другой — для своей типографии. Один из домов, расположенный на улице Мира (ранее — Коммерческой), сохранился до наших дней»,— рассказала ИА «Первое областное» экскурсовод музея Людмила Кулакова.

Семья Неизвестновых пользовалась уважением в городе, славилась своим гостеприимством и культурным уровнем. Старшие сыновья учились в реальном училище. Однако революционные события и Гражданская война разрушили мирную жизнь. После разграбления дома, лишения гражданских прав и ареста главы семейства и его старшего сына Иосифа (отца Эрнста Неизвестного) семья приняла решение покинуть Верхнеуральск в 1918 году и перебраться в Екатеринбург. Эрнст Неизвестный, родившийся в Свердловске (ныне Екатеринбург) 9 апреля 1925 года, долгие годы ничего не знал о своей связи с этим небольшим уральским городком.





В 2003 году в Верхнеуральске состоялась выставка работ Эрнста Неизвестного, на которой были представлены восемь бронзовых фигурок. На открытии экспозиции был и губернатор Челябинской области Петр Сумин.









Это событие стало поворотным моментом. Великий скульптор впервые узнал о своих верхнеуральских корнях. В знак признательности за внимание к своему творчеству и восстановление исторической памяти Эрнст Иосифович подарил музею одну из экспонировавшихся работ — скульптуру «Падающий». Но сам творец в музее никогда не бывал, однако отправил письмо из Нью-Йорка главе Верхнеуральского района с благодарностью за сохранение памяти о его семье.





Сегодня экспозиция Верхнеуральского краеведческого музея, посвященная Эрнсту Неизвестному, включает в себя фотографии семьи Неизвестновых, репродукции известных работ мастера («Древо жизни», «Цветок лотоса», «Маски скорби»), графические работы, рисунки, а также подлинные письма Беллы Дижур, матери Эрнста Неизвестного, к Надежде Капитоновой. Эта уникальная коллекция позволяет прикоснуться к истории жизни и творчества гения, проследить его связь с малой родиной и понять, насколько важны корни для формирования личности и таланта. Посещение этой экспозиции — это увлекательное путешествие в прошлое, которое помогает по-новому взглянуть на жизнь и творчество Эрнста Неизвестного.





















Для жителей Южного Урала имя Эрнста Неизвестного ассоциируется с премией «Светлое прошлое», учрежденной народным артистом РФ Олегом Митяевым. Символом премии является уникальная бронзовая статуэтка кентавра с распустившимся позолоченным цветком в груди, созданная скульптором в 2002 году. Патинированная бронза статуэтки придает ей эффект старины, контрастируя с яркой позолотой цветка. Выбор образа кентавра символизирует универсальность достижений, одинаково подходящую для представителей самых разных профессий — от искусства и спорта до науки и политики. Фигура кентавра, задумчивая и многозначная, призвана стимулировать размышления и ассоциации, не оставляя зрителя равнодушным.

Эрнст Неизвестный ушел из жизни 9 августа 2016 года в Нью-Йорке. Ему был 91 год.