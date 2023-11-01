В челябинском парке Гагарина 4 ноября, в День народного единства, устроят массовые праздничные гулянья. Праздник «Народов много — Родина одна» пройдет под выступления народных коллективов области.
В программу собрали песни и танцы разных народов региона, чтобы подчеркнуть национальное и культурное многообразие страны.
Главным событием праздника станет гигантский многонациональный хоровод, который символизирует единство всех народностей Южного Урала и России.
Гулянья стартуют 4 ноября в 13:00 в парке Гагарина, у главной сцены у фонтана. 0+