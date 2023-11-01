Южноуральцы встанут в гигантский хоровод ко Дню народного единства

В парке Гагарина устроят праздничные гулянья

В челябинском парке Гагарина 4 ноября, в День народного единства, устроят массовые праздничные гулянья. Праздник «Народов много — Родина одна» пройдет под выступления народных коллективов области.



В программу собрали песни и танцы разных народов региона, чтобы подчеркнуть национальное и культурное многообразие страны.

Главным событием праздника станет гигантский многонациональный хоровод, который символизирует единство всех народностей Южного Урала и России.

Гулянья стартуют 4 ноября в 13:00 в парке Гагарина, у главной сцены у фонтана. 0+