Южноуральцы смогут увидеть Гала-концерт «Марафона талантов» в прямом эфире

Финал яркого народного проекта, не имеющего аналогов на российском телевидении, состоится сегодня, 20 ноября

Финальный концерт уникального народного проекта «Марафон талантов», который пройдет сегодня, 20 ноября, в Челябинске, смогут увидеть все желающие, Первое областное телевидение запланировало прямую трансляцию. Она начнется в 16:00 на сайте 1obl.tv и в социальных сетях.

На старт юбилейного, 10-го «Марафона талантов» в этот раз вышли более 40 тыс. человек, до финала дошли 280 победителей зональных этапов: за них голосовали телезрители, и сегодня они продемонстрируют жюри свои таланты и получат заслуженные награды.

Специальные гости Гала-концерта — музыканты вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».

Напомним, аналогов поистине народному «Марафону талантов» на российском телевидении нет. В нем принимают участие как профессиональные артисты, так и любители. За 10 лет на сцене конкурса выступали вокалисты, ВИА, хоры, танцевальные коллективы, жонглеры, акробаты, ложкари и мастера художественного свиста. У кого-то после участия в областном народном конкурсе полностью изменилась судьба.

К юбилею конкурса журналист и редактор медиахолдинга «Первый областной» Анастасия Плотникова подготовила документальный фильм об истории конкурса, в который вошли эксклюзивные кадры из закулисья «Марафона талантов».

