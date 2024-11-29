Южноуральцам расскажут о том, что было до Аркаима

Новая монография научной группы музея-заповедника посвящена ямной культуре

Древней ямной культуре посвящена новая монография, над которой трудится научная группа музея-заповедника «Аркаим». Это одна из первых археологических культур, которая появилась на степной прародине индоевропейцев. Ямная культура была распространена на территории Южного Приуралья еще за 700—800 лет до Аркаима.

Монография под рабочим названием «Археология Кизильской долины: в поисках истоков культуры Аркаима и Синташты» посвящена исследованиям, которые проводились с 2008 по 2012 годы в долине реки Урал.

Среди авторов — ученый, археолог, руководитель проекта «Синташтинский феномен» Татьяна Малютина, на счету которой большое количество научных публикаций. Также в монографии используются материалы одного из первооткрывателей Аркаима Геннадия Здановича, который в свое время также занимался исследованием вопроса.

«Считается, что территория, где была распространена ямная культура, заканчивается до Уральских гор, но мы открыли, что и у нас она существовала. Особенностью этой культуры является способ захоронения, который дал ей название. Захоронения делали в большой яме, погребенные будто залиты глиной. Характерная черта — тела посыпали охрой, веществом, имевшим в древних культурах ритуальное значение. Поверх сооружали курганы. Сейчас они кажутся обычными холмами, на самом деле это сложные архитектурные сооружения», — рассказал один из авторов будущего издания, замдиректора музея-заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

Монография получится достаточно объемной и наглядной, в ней содержится более 400 иллюстраций. Отметим, что это крупнейшее за последние 17 лет научное издание, над которым трудится коллектив музея-заповедника. Выход книги в свет ожидается в декабре.