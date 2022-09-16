Южноуральцам предложили помочь озвучить фильм о Зюраткуле

Нужно придумать, о чем думают животные в кадре

Национальный парк «Зюраткуль» объявил конкурс на создание закадрового текста для фильма «Тайная жизнь животных». В фильм включили реальные кадры с волками, косулями, медведями, кабанами. Участникам конкурса предлагают придумать подходящий текст к ролику: это может быть описание каждого зверя или мысли героев фильма.



Видео сняли на фотоловушку, установленную в парке. Некоторые герои замечали камеру и трогали ее лапой или пробовали на зуб.

«Специально перед камерой положил шкуру быка, чтобы заинтересовать хищников. Помимо волков, рысей и медведей к месту приходили косули, лоси, кабаны, прилетали птички. Наблюдение велось круглосуточно на протяжении полугода. Лучшие моменты попали в фильм», — сообщили сотрудники нацпарка «Зюраткуль».

Закадровый текст может быть любым, к его созданию предлагают отнестись с юмором. Можно представить, о чем думают герои, как говорят между собой. Или прописать текст для диктора с информацией о зверях и среде их обитания. Новые идеи тоже готовы рассмотреть.

Текстовый документ просят присылать на электронную почту presszuratkyl@mail.ru до 16 октября 2022 года. Видео фильма выложено в соцсети национального парка «Зюраткуль».