Южноуральский фестиваль «Пламя Аркаима» взял серебро международной премии

Музей впервые получил признание на таком высоком уровне

Заповедник «Аркаим», находящийся в Брединском районе Челябинской области, впервые вошел в число призеров международной премии Russian Event Awards. Серебро ему принес ежегодный фестиваль «Пламя Аркаима» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», сообщают в пресс-службе музея.

Конкурс, проходивший в четырнадцатый раз, собрал 473 проекта из 63 регионов России и стран СНГ. «Аркаим» стал единственным представителем Южного Урала, сумевшим выйти в финал и подняться на пьедестал.

«Мы делаем ставку на аутентичность пространства и подлинность передаваемых ощущений. На нашем фестивале история перестает быть сухой теорией и становится осязаемым приключением. А еще фестиваль создает устойчивую точку притяжения для тысяч гостей», — поделилась генеральный директор «Аркаима» Елена Кондрашина.

Также гендиректор подчеркнула, что в 2026 году «Пламя Аркаима» отметит свой первый юбилей — 10 лет, поэтому гостям представят еще более зрелищную и масштабную программу.