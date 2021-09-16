Южноуральский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» отменили

Праздник планируют провести в 2022 году

Областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» перенесли на 2022 год. Причиной послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея.

Мероприятие проводится с 2014 года и регулярно собирает в Верхнеуфалейском районе звонарей, исполнителей народной и духовной музыки, а также ремесленников со всего Южного Урала, Свердловской области и даже Москвы.

Однако, несмотря на неудачу в этом году, работа организаторов по составлению договоренностей с иногородними мастерами не пройдет даром.

«У самого яркого события в культурной жизни Уфалея появилась реальная перспектива выхода на общероссийский уровень», — говорят в пресс-службе городской администрации.

Верхнеуфалейцы настроены оптимистично и планируют еще лучше подготовиться к будущему празднику. Глава городского округа Сергей Тарасов поблагодарил причастных к организации не состоявшегося в этом году мероприятия и выразил надежду на помощь следующим летом.