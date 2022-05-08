Южноуральские артисты выступили перед защитниками Донбасса

В числе зрителей были военнослужащие, которые уже вернулись с боевых дежурств или только отправятся на Украину

Южноуральские артисты выступили перед военнослужащими, которые защищают Донбасс. Мероприятие состоялось на территории военной части в Липецкой области — именно там в военно-воздушных войсках служит большое количество представителей Южного Урала, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Перед военнослужащими, которые уже вернулись с боевых дежурств или только собираются отправиться на Украину, выступили народный артист Российской Федерации Николай Глазков, участники ансамбля «Маэстро Аккордеон» и Государственного ансамбля танца «Урал». Артисты исполнили уральскую польку с перехватами, пляс «Враспашку» и хореографическую картинку «Сваты».

Ведущим концерта был артист Челябинской государственной филармонии и искусствовед Святослав Хазов.

Напомним, 24 апреля в Челябинске на сцене Концертного зала им. Прокофьева выступил Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» вместе с ансамблем «Урал». На мероприятии побывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер и поделилась своими впечатлениями.