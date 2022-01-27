Южноуральские археологи обнаружили в Саткинском районе крупнейший памятник каменного века

Исследователи нашли на Урале новые поселения бронзового и каменного веков

Археологи из центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ обнаружили предположительное местонахождение крупнейшего на Урале археологического памятника каменного века — крупная площадка, которую древние люди осваивали в эпоху мезолита-неолита. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинского государственного университета.







Для археологов ЧелГУ полевой сезон 2021 года оказался очень продуктивным, в Брединском районе сотрудники центра изучения проблем природы и человека нашли новое поселение бронзового века, в Варненском районе обнаружили стоянку рудокопов и рудник, а в Саткинском районе археологи подтвердили, что все ранее найденные артефакты на берегу Зюраткуля — единая площадка, освоенная в эпоху мезолита-неолита.





11 памятников каменного века были открыты на Зюраткуле известным археологом Г. Н. Матюшиным ещё в 1968 году. Им же были произведены частичные раскопки объектов. После этого большинство памятников считались утраченными или полностью исследованными. В 2020 году Общественный фонд «Южный Урал» подтвердил наличие культурного слоя на некоторых стоянках.

«Объединив информацию исследований разных лет, мы высказали гипотезу о том, что поскольку вся береговая линия на протяжении двух километров берега Зюраткуля между двумя стоянками, открытыми в 1968 году, является территорией подъемных сборов и просматривается визуально, вероятнее всего, мы имеем дело с одним поликультурным археологическим объектом — огромной площадкой, которая осваивалась древним населением в эпохи мезолита-неолита. Если рассматривать такую гипотезу в качестве рабочей, то данный объект, возможно, является одним из крупнейших археологических памятников каменного века на Урале», — предполагает директор центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова Елена Куприянова.

В долине реки Синташта, протекающей в Брединском районе, в ходе которых было открыто новое поселение бронзового века возле поселка Андреевский. При обследовании другого поселения, считавшегося полностью раскопанным в конце 70-х годов прошлого века, археологи ЧелГУ обнаружили, что культурный слой на нём сохранился. На давно изученных памятниках археологи нашли новые неисследованные находки: древние литейные формы для украшений.





Результаты археологического сезона сотрудники центра представят в Сатке на конференции «Горное сердце Евразии».