Южнокорейский дирижер выступил с симфоническим оркестром Челябинской области

В концертном зале им. Прокофьева звучала музыка Моцарта

Концерт ко дню рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта уже стал традиционным для Челябинской филармонии. В нынешнем году в программу концерта вошли самые известные произведения композитора.

Первым в стенах зала имени Сергея Прокофьева прозвучал концерт для скрипки с оркестром № 3 соль мажор. Солировал концертмейстер челябинского оркестра скрипач Сергей Альфер, за дирижерским пультом — Ким Сан из Южной Кореи.





«Наш оркестр уже имеет опыт работы с дирижерами из разных стран. В прошлом в Челябинск приезжали дирижеры из Японии, Мексики, Китая и др. Кореец Ким Сан приезжает к нам во второй раз. Работать с ним комфортно, взаимопонимание есть. Язык музыки универсален», — рассказывает концертмейстер ГСЧО, скрипач Сергей Альфер.

Мир музыки Моцарта восхищает, приводит в восторг публику самых разных возрастов. Вторым в концертной программе стал знаменитый Реквием, последнее произведение в творческом наследии Моцарта. Реквием состоит из двенадцати частей, основан на каноническом латинском тексте и исполняется силами хора и оркестра. Под руководством Ким Сана одновременно оказались и симфонический оркестр и камерный хор имени Валерия Михальченко.





«Ким Сан близок нам по музыкальному настроению, трактовке некоторых моментов в произведении. Темп, который он предложил, нам немного непривычен, но хор легко подхватил эту манеру. Музыка Моцарта окрасилась новыми нюансами и штрихами, которые не встречаются при работе с другими дирижерами. Кстати, многие моменты, предложенные дирижером, перекликаются с теми вариантами прочтения, которые мы делали еще с Валерием Михальченко», — делится художественный руководитель и главный дирижер камерного хора Ольга Селезнева.

Произведение Моцарта получило свое название по первому слову строки Requiem aeternum Dona eis Domine, что переводится как: «Покой вечный даруй им, Господи».





«Ким Сан очень эмоциональный и энергичный музыкант. Талантливый дирижер, который хорошо чувствует форму. Темпы у него непривычные для нас, но работать интересно», — рассказывает артистка хора Ольга Перевалова.

Солировали артисты-вокалисты из Челябинска Надежда Егорова (сопрано), Наталья Пугачева (меццо-сопрано), Павел Кузнецов (тенор) и москвич, солист Большого театра России Александр Краснов (бас).

Конечно же, для традиционной католической мессы обязателен орган. В это вечер орган прозвучал и в стенах зала Прокофьева. За многоуровневой клавиатурой компактной версии органа царил народный артист России Владимир Хомяков.





«Перед выступлением у нас состоялись с дирижером две репетиции. Ким Сан говорит только по-английски, но очень доступно объясняет. Он сам хорошо поет, поэтому предпочитает демонстрировать все нюансы», — говорит артистка хора Юлия Грецкая.

Единый организм камерного хора и симфонического оркестра под руководством южнокорейского дирижера Ким Сана блестяще исполнил знаменитый Реквием.