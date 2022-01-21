Южно-Уральский симфонический оркестр выступит в московском «Зарядье»

Концерт посвящен 88-летию Челябинской области

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21 января Южно-Уральский симфонический оркестр играет в Московском концертном зале «Зарядье» вместе со звездами оперы. На сцену с челябинскими музыкантами поднимутся оперная дива Аида Гарифуллина и солист Большого театра Алексей Татаринцев. Репетиция оркестра за час до концерта попала на видео.



Концерт посвящен 88-летию Челябинской области. В программе арии из опер Верди, Пуччини, Гуно, Леонкавалло, Чайковского, Дворжака. За дирижерским пультом — руководитель оркестра Адик Абдурахманов, несколько дней назад музыкант отметил 60-летний юбилей.

На концерте особенно ждут Аиду Гарифуллину, каждое её сольное выступление в Москве — большое событие для поклонников оперы. Несколько лет девушка была солисткой Венской государственной оперы, в 2020 дебютировала в Большом театре. Сейчас у оперной дивы насыщенный гастрольный график и туры по самым престижным концертным залам мира.

Также с симфоническим оркестров выступает тенор Алексей Татаринцев, заслуженный артист Республики Северная Осетия, обладатель «Золотой маски» и солист Большого театра. Исполнитель принимал участие в международных фестивалях в Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Японии.

Отметим, что в прошлом году Южно-Уральский симфонический оркестр уже выступал в «Зарядье» вместе с Денисом Мацуевым. В числе слушателей присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и директор Большого театра Владимир Урин.