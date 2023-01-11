Южноуральскому ансамблю танца «Ералаш» присвоили звание заслуженного коллектива народного творчества. Приказ об этом подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Участники коллектива исполняют народные, классические и современные танцы. Ансамбль регулярно становится победителем всероссийских и международных конкурсов.
Среди достижений «Ералаша»: победа на Дельфийских играх СНГ и в проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура», Гран-при Всероссийского фестиваля народного танца.
Ансамбль был организован почти 30 лет назад на базе Дома пионеров и школьников Металлургического района. Сегодня в нем занимается более 300 школьников.