Южноуральский ансамбль «Ералаш» стал заслуженным коллективом народного творчества

Приказ о присвоении почетного звания подписала министр культуры РФ

Южноуральскому ансамблю танца «Ералаш» присвоили звание заслуженного коллектива народного творчества. Приказ об этом подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.



Участники коллектива исполняют народные, классические и современные танцы. Ансамбль регулярно становится победителем всероссийских и международных конкурсов.

Среди достижений «Ералаша»: победа на Дельфийских играх СНГ и в проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура», Гран-при Всероссийского фестиваля народного танца.

Ансамбль был организован почти 30 лет назад на базе Дома пионеров и школьников Металлургического района. Сегодня в нем занимается более 300 школьников.