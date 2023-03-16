Южно-Уральские проекты получили президентские гранты 2023 года

16 проектов из Челябинской области выиграли в первой волне конкурса

69 проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий из Уральского федерального округа получат грант Президентского фонда культурных инициатив. 16 из них представлены Челябинской областью.

Получили одобрение проекты в номинациях: «Великое русское слово», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Культурный код», «Место силы», «Многонациональный народ», «Молодые лидеры», «Нация созидателей», «Я горжусь» и «Мы вместе» — каждое из них направлено на сохранение русской культуры.



Полномочный представитель президента России Владимир Якушев высоко оценил проекты, предложенные уральскими регионами.

На фото: Древнее городище Синташта на Аркаиме, которое обустроят для туристов к 2023 году — запустят экскурсионный маршрут, выровняют рельеф после археологических раскопок и восстановят два погребальных кургана. На проект заповедник «Аркаим» выиграл президентский грант.





Автор: Дарья Малова