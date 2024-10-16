Юрий Башмет выступит в Челябинске с Игорем Костолевским

Артисты везут на Южный Урал фестиваль искусств

Челябинск в седьмой раз примет международный фестиваль Юрия Башмета — виртуоза альта, дирижера, художественного руководителя Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и лауреата премии Grammy‑2008.

В течение нескольких дней челябинцев будут знакомить не только с классической, но и современной музыкой. Торжественное открытие состоится 23 октября в Концертном зале Прокофьева со спектакля-концерта «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Рассказчиком истории будет актер Игорь Костолевский.

Во второй день фестиваля, 24 октября, Юрий Башмет посетит Детскую филармонию Челябинской области. Маэстро проведет мастер-класс для юных талантов и поделится секретами мастерства.

Закрытие фестиваля пройдет 26 октября на сцене Концертного зала имени Прокофьева. Южноуральцы услышат шедевры Чайковского и Танеева в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

Также фестиваль пройдет в Магнитогорске, Миассе и Златоусте.

Возрастное ограничение 6+.