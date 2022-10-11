Юрий Башмет, Сергей Шакуров и Полина Агуреева приедут в Челябинск на музыкальный фестиваль

C 20 по 24 октября 2022 года в Челябинской области пройдет V Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Центром V Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета станет Челябинск, но концерты также пройдут в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном. В Челябинскую область приедут камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Среди участников — звезды академического искусства: сам Юрий Башмет, актеры театра и кино Сергей Шакуров и Полина Агуреева, знаменитый тенор Максим Пастер и сопрано Жаля Исмаилова, а также пианисты Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет.

Я очень рад, что челябинский оркестр каждый год принимает участие в фестивале и именно он будет принимать участие во втором отделении концерта-открытия. И я очень-очень рад, что читать легендарное произведение будет мой близкий товарищ, человек, с которым я дружу много-много лет, — Сергей Шакуров. А на альте в концерте-открытии буду играть я сам.

В этом году я посмотрю сам, как развивается детский оркестр, который работает на базе Детской филармонии и который мне очень запомнился в прошлый мой приезд. Одним словом, шаг за шагом, я надеюсь, мы все вместе вырастим и новое поколение российских музыкантов, и новое поколение публики. А это очень важно и для меня очень ценно!

Накануне открытия фестиваля мы задали несколько вопросов его бессменному художественному руководителю Юрию Башмету.— Для меня самое главное событие, что фестиваль происходит. Честно скажу, последние несколько лет для всех нас были очень непростыми, и я горжусь тем, что мы фестиваль не только смогли сохранить, но и развиваем каждый год. А по поводу главного события… Концерты, программы, солисты настолько разные, настолько интересные, что мне, если честно, очень сложно что-либо выделить. Для меня в этом и есть главная идея любого фестиваля: чтобы концерты фестиваля были необычные, запоминающиеся, чтобы зрители на каждом концерте узнавали что-то новое для себя, делали открытия, получали особенные впечатления.— Как я уже сказал, программа очень разнообразна. В концерте-открытии фестиваля примут участие сразу три оркестра. В первом отделении с «Солистами Москвы» выступит просто уникальный тенор, солист Большого театра Максим Пастер. Он исполнит вокальный цикл Бриттена, который, я уверен, в Челябинске еще не звучал. И одновременно в первом же отделении в качестве солистки выступит моя дочь, замечательная пианистка Ксения Башмет.Во втором отделении этого же концерта нас всех будет ждать сюрприз — совершенно уникальное произведение «Слово о полку Игореве», написанное специально по моему заказу моим другом Александром Чайковским для симфонического и народных оркестров, чтеца и солирующего альта.Не менее насыщенным будет и гала-концерт закрытия фестиваля, где вместе со мной и «Солистами Москвы» будет выступать целое созвездие великолепных солистов. Это и лауреат второй премии конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев, и солистка театра «Новая опера» Жаля Исмаилова, и два абсолютно уникальных совсем молодых музыканта — скрипачка Валерия Абрамова и трубач Александр Рублев. И это только про два концерта в Челябинске я рассказал.Но ведь у нас на фестивале традиционно будут концерты в области, мы посетим с концертами фестиваля Миасс, Магнитогорск и Трехгорный. Причем в Миасс и Трехгорный фестиваль еще не приезжал никогда, и это будут открытия и для нас, и для зрителей. А еще для меня очень важно, что мы проведем специальный концерт в Детской филармонии Челябинска. Я в прошлом году был там, и само здание, сама идея, а главное, ее реализация меня просто потрясли. И вот в этом году мы там будем проводить специальный концерт для детей с участием Полины Агуреевой. Вот такой невероятно насыщенной получается программа фестиваля в этом году.— Вы знаете, посещение Детской филармонии в прошлом году стало настоящим потрясением. С какой любовью там все сделано, как все продумано. И вот уже год в Челябинске на базе как раз Детской филармонии работает мой региональный образовательный центр, приезжает огромное количество педагогов, которые проводят длительные мастер-классы для одаренных ребят и из Челябинска, и из городов Челябинской области.— Вы знаете, это произведение мой друг композитор Александр Чайковский создал по моему заказу. Оно очень необычно написано: два оркестра, актер, солирующий альт. Произведение невероятно написано, и всегда, когда мы его исполняем, оно вызывает грандиозный успех. Уверен, что и сейчас будет именно так.— Каждый из моих фестивалей уникальный. Мы не делаем фестивали похожие один на другой, мне это совершенно неинтересно. Мы всегда стараемся учитывать и место, где фестиваль проходит, историю места, и зрителей, которые живут в конкретном регионе. И множество других факторов. Поэтому каждый мой фестиваль для меня очень любимый,очень особенный и неповторимый. И челябинский фестиваль именно такой для меня. Именно поэтому у нас такая невероятная взаимность с людьми, которые в Челябинской области живут и каждый год приходят на наши концерты.12+