Центром V Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета станет Челябинск, но концерты также пройдут в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном. В Челябинскую область приедут камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Среди участников — звезды академического искусства: сам Юрий Башмет, актеры театра и кино Сергей Шакуров и Полина Агуреева, знаменитый тенор Максим Пастер и сопрано Жаля Исмаилова, а также пианисты Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет.
Накануне открытия фестиваля мы задали несколько вопросов его бессменному художественному руководителю Юрию Башмету.
— Юрий Абрамович, что вы считаете главным событием нынешнего фестиваля?
— Для меня самое главное событие, что фестиваль происходит. Честно скажу, последние несколько лет для всех нас были очень непростыми, и я горжусь тем, что мы фестиваль не только смогли сохранить, но и развиваем каждый год. А по поводу главного события… Концерты, программы, солисты настолько разные, настолько интересные, что мне, если честно, очень сложно что-либо выделить. Для меня в этом и есть главная идея любого фестиваля: чтобы концерты фестиваля были необычные, запоминающиеся, чтобы зрители на каждом концерте узнавали что-то новое для себя, делали открытия, получали особенные впечатления.
— Расскажите, пожалуйста, о программе фестиваля.
— Как я уже сказал, программа очень разнообразна. В концерте-открытии фестиваля примут участие сразу три оркестра. В первом отделении с «Солистами Москвы» выступит просто уникальный тенор, солист Большого театра Максим Пастер. Он исполнит вокальный цикл Бриттена, который, я уверен, в Челябинске еще не звучал. И одновременно в первом же отделении в качестве солистки выступит моя дочь, замечательная пианистка Ксения Башмет.
Во втором отделении этого же концерта нас всех будет ждать сюрприз — совершенно уникальное произведение «Слово о полку Игореве», написанное специально по моему заказу моим другом Александром Чайковским для симфонического и народных оркестров, чтеца и солирующего альта.
Я очень рад, что челябинский оркестр каждый год принимает участие в фестивале и именно он будет принимать участие во втором отделении концерта-открытия. И я очень-очень рад, что читать легендарное произведение будет мой близкий товарищ, человек, с которым я дружу много-много лет, — Сергей Шакуров. А на альте в концерте-открытии буду играть я сам.
Не менее насыщенным будет и гала-концерт закрытия фестиваля, где вместе со мной и «Солистами Москвы» будет выступать целое созвездие великолепных солистов. Это и лауреат второй премии конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев, и солистка театра «Новая опера» Жаля Исмаилова, и два абсолютно уникальных совсем молодых музыканта — скрипачка Валерия Абрамова и трубач Александр Рублев. И это только про два концерта в Челябинске я рассказал.
Но ведь у нас на фестивале традиционно будут концерты в области, мы посетим с концертами фестиваля Миасс, Магнитогорск и Трехгорный. Причем в Миасс и Трехгорный фестиваль еще не приезжал никогда, и это будут открытия и для нас, и для зрителей. А еще для меня очень важно, что мы проведем специальный концерт в Детской филармонии Челябинска. Я в прошлом году был там, и само здание, сама идея, а главное, ее реализация меня просто потрясли. И вот в этом году мы там будем проводить специальный концерт для детей с участием Полины Агуреевой. Вот такой невероятно насыщенной получается программа фестиваля в этом году.
— Мы знаем о сотрудничестве с Детской филармонией. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о юных челябинских музыкантах?
— Вы знаете, посещение Детской филармонии в прошлом году стало настоящим потрясением. С какой любовью там все сделано, как все продумано. И вот уже год в Челябинске на базе как раз Детской филармонии работает мой региональный образовательный центр, приезжает огромное количество педагогов, которые проводят длительные мастер-классы для одаренных ребят и из Челябинска, и из городов Челябинской области.
В этом году я посмотрю сам, как развивается детский оркестр, который работает на базе Детской филармонии и который мне очень запомнился в прошлый мой приезд. Одним словом, шаг за шагом, я надеюсь, мы все вместе вырастим и новое поколение российских музыкантов, и новое поколение публики. А это очень важно и для меня очень ценно!
— Почему в этом году для программы выбрано «Слово о полку Игореве» Чайковского?
— Вы знаете, это произведение мой друг композитор Александр Чайковский создал по моему заказу. Оно очень необычно написано: два оркестра, актер, солирующий альт. Произведение невероятно написано, и всегда, когда мы его исполняем, оно вызывает грандиозный успех. Уверен, что и сейчас будет именно так.
— В чем отличие музыкального фестиваля в Челябинске от подобных проектов в других городах России?
— Каждый из моих фестивалей уникальный. Мы не делаем фестивали похожие один на другой, мне это совершенно неинтересно. Мы всегда стараемся учитывать и место, где фестиваль проходит, историю места, и зрителей, которые живут в конкретном регионе. И множество других факторов. Поэтому каждый мой фестиваль для меня очень любимый,
очень особенный и неповторимый. И челябинский фестиваль именно такой для меня. Именно поэтому у нас такая невероятная взаимность с людьми, которые в Челябинской области живут и каждый год приходят на наши концерты.
12+