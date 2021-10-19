Юрий Башмет: «Переступить невидимую границу в концертный зал»

Виртуозный альтист приезжает в Челябинск с Международным музыкальным фестивалем



IV Международный музыкальный фестиваль — это авторский проект Юрия Башмета. Челябинск, как город особо чувствительный к классическому искусству, знаменитый артист выбирает не первый раз. С 22 по 25 октября в Сатке, Троицке и Челябинске пройдут концерты с участием Южно-Уральского симфонического оркестра и камерного ансамбля «Солисты Москвы».



Накануне фестиваля Юрий Башмет ответил на несколько вопросов Первого областного информационного агентства.







— Юрий Абрамович, когда наступит такое время, чтобы симфонические оркестры свободно, спокойно и сколько угодно выступали на улицах и площадях городов?



— Все должно быть к месту и сознательно. Для меня мир музыки делится на хорошую музыку и музыку, для меня неинтересную. В любых жанрах есть то, что имеет содержание и... то, что к людям не имеет отношения.



Поэтому симфоническая музыка для меня — это тоже музыка для всех, а не элитарное искусство. Для всех — значит для людей. Поэтому я всегда за открытые концерты.

Думаю, все должно находится в балансе. Уверен, что время выступлений оркестров для широкой аудитории никуда не уходило. И наш опыт последнего года — Концерт Победы на Мамаевом кургане, концерты на Байконуре и на Парящем мосту в Парке «Зарядье» — как раз это показали. Это были концерты, где основой был Всероссийский юношеский симфонический оркестр, объединяющий под моим руководством молодых музыкантов из разных городов страны. Каждый из этих концертов смотрели онлайн около 20 миллионов человек.



— Как вам опыт таких выступлений?



— Знаете, когда проекты обладают замыслом и творческой идеей, привязаны к месту, где они проходят, — это вызывает у зрителей просто огромный интерес и отдачу. Помимо трех очень больших проектов, о которых я говорил выше, мы неоднократно делали концерты на открытом воздухе.

— С чего начать знакомство с симфонической музыкой, чтобы ребенок полюбил ее? Или это слишком сложная история для детского восприятия?



— Эта история, по-моему, не связана с возрастом. Для меня самое главное — не бояться идти в зал. Ведь у многих есть невидимый внутренний барьер. В зале музыка, с моей точки зрения, доходит до каждого человека абсолютно. Если говорить о детях, то, может быть, имеет смысл начинать знакомство с музыкой с чего-то популярного и образного. Скажем, Вивальди, Моцарт, Чайковский. А дальше, узнав музыку получше, человек будет испытывать потребность слушать еще и еще, ходить на концерты.







— Правда ли, что после Шостаковича никто не пишет симфонии?



— Это уж точно совсем не так. Замечательные симфонии пишет мой близкий друг, ныне живущий композитор Александр Чайковский. Буквально год назад мы играли в Сочи мировую премьеру симфонии итальянского композитора Никола Кампогранде. Замечательные симфонии, уже явно после Шостаковича, создал китайский композитор Тан Дун.



Может быть, и правда, что сейчас симфоний пишется чуть меньше, чем раньше. Раньше лицо композитора были прежде всего его симфонии. Но сказать, что их перестали писать вообще, я точно не могу.



Более того, я просто чувствую, как в среде молодых композиторов постепенно собирается определенная энергия, чтобы к жанру симфонии вернуться более масштабно. Конечно, после симфоний Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Чайковского, Малера, Шостаковича, Прокофьева очень непросто найти что-то новое, интересное в этом жанре.



Должна накопиться новая энергия, чтобы композиторы нашли мотивы и желание вернуться к жанру симфонии и посмотреть на сам жанр в новом ракурсе.

— Как сейчас развивается классическая музыка? Кто из современных авторов вызывает ваше уважение?



— Вы знаете, сейчас появилась прямо поросль молодых авторов. И многие из них пишут правда интересную, глубокую, очень разную, но содержательную музыку. С многими из них я работаю. Это прежде всего Кузьма Бодров, который много писал и пишет по нашему заказу, это Валера Воронов, Алексей Сюмак. Очень интересно было работать с Сергеем Невским и Арманом Гущяном. Одним словом, у меня ощущение близости прорыва, близости момента, когда молодые современные авторы найдут свою дорогу к самой широкой публике.

— Эстрадная музыка — это ад для ваших ушей? И вообще для любых ушей?



— Нет. Для меня музыка делиться не на классическую — эстрадную — роковую — джазовую, а на хорошую и плохую. На содержательную и пустую.







— Есть ли музыкальное произведение, которое вы долго откладывали и только мечтаете сыграть?



— Этот вопрос заставил меня задуматься. Все же то, что мне очень хотелось, я уже успел сыграть или продирижировать. Но даже когда я возвращаюсь к произведениям, уже сыгранным мною, каждый раз их открываю для себя заново, нахожу новые нюансы. Каждый раз великие музыкальные произведения вызывают у меня неподдельный живой интерес.

— Нужна ли, на ваш взгляд, популяризация симфонической музыки? В какой форме?



— В любой. Я считаю, симфоническая, классическая музыка невероятно важна для каждого человека. Она развивает душевную и эмоциональную сферу: сострадание, чувственность, фантазию. Делает любого человека лучше.

— Какую музыку вы слушаете в машине?



— Не поверите, самую разную. Хотя чаще всего в машине я слушаю новости. Чтобы хоть немного быть в курсе того, что происходит в мире.

— Что вы говорите человеку, который признается, что не любит, не понимает и не желает слышать симфоническую музыку?



— Я знаю людей, которые ни разу в жизни не были на концертах, и поэтому сам поход в концертный зал вызывает в них опасение. Но это вопрос — переступить невидимую границу.



А вот людей, которые не желают слышать симфоническую музыку, честно говоря, я не видел в жизни. Как можно не хотеть чего-то, чего ты не знаешь?

Уверен, что каждый в жизни должен один раз попробовать послушать классическую музыку. Можно начать с самых известных хитов. Уверен, что настоящая музыка тронет любого. Просто уверен в этом.