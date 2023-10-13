Юрий Башмет откроет Международный фестиваль искусств в Челябинске

Это ежегодный авторский проект звездного музыканта

Международный музыкальный фестиваль искусств, директором которого является альтист, дирижер и руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы», лауреат премии Grammy-2008, народный артист России Юрий Башмет, в этом году пройдет в Челябинске с 19 по 22 октября.Накануне открытия мы задали маэстро Башмету несколько вопросов о музыке в жизни обычного человека.Это вопрос сложный. Если говорить о популярности среди молодежи, я смотрю, что каждый год появляется кто-то новый. Но... не всегда это длительная творческая жизнь. Если говорить о популярности всемирной, то выскажу свою позицию: мир стал настолько большим, что обрести всемирную популярность сейчас очень сложно кому бы то ни было. Если говорить о музыкальном прорыве, то он не может случаться слишком часто. Всему свое время. И я всегда жду, все еще жду, появления новых The Beatles или нового Моцарта, нового Чайковского, нового Шостаковича. И верю в то, что они обязательно появятся.Два из них — это моя история. Произведения, которые меня... нет, не заставили, а побудили полюбить классическую музыку, изменили мое мировоззрение. Причем, хоть я уже тогда учился в специальной музыкальной школе, но никак не думал, что классическая музыка станет смыслом моей жизни. Это была Шестая симфония Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова. Ну а если к этим двум произведениям добавить что-то еще, то, конечно, я бы назвал музыку Моцарта и, наверное, Вивальди.А для тех, кто волнуется и думает, что он чего-то не поймет, могу сказать, что мало кто понимает музыку на уровне профессиональном. Более того, я не уверен, что такое глубинное понимание необходимо каждому зрителю.Я всем советую не бояться, прийти в концертный зал, расслабиться и уверен, что, если исполнитель на сцене занимается своим делом, сердце, душа любого человека откликнется настоящему искусству. И потом уже человек не сможет не ходить на концерты, у него возникнет огромная потребность в этом.Это очень сложный вопрос. Во-первых, я уверен, что заниматься музыкой очень полезно каждому ребенку. Это развивает фантазию, эмоциональность, внимание. А вот стоит ли заниматься музыкой с целью сделать ее своей профессией, решать нужно ребенку и его родителям. Путь музыканта очень непростой. Очень интересный, но непростой. И здесь нужно, чтобы было сочетание и таланта, и трудолюбия. И еще удачи определенной.Разная. Хорошая, но разная. Это очень от настроения зависит. Это и Шуберт, и Брамс, и Бетховен, и Чайковский, и Моцарт, и Шостакович. Мне важно, чтобы музыка была высококлассная, чтобы мне было интересно погружаться в мир композитора. Сопереживать ему и исполнителю.Прежде всего — это красиво. И полезно: это объединяет людей, дает им точку притяжения, побуждает их пойти на концерт. Качественный концертный зал — это комплекс вопросов, которые решаются для людей, прежде всего. Вы знаете, сейчас во многих странах Азии застройщикам не согласовывают строительство жилых микрорайонов, если они не постоят заранее концертный зал или культурный центр. Чтобы у людей было место притяжения. И эта история мне нравится и очень близка.Это очень интересная тема. Мы за это лето провели целый ряд концертов под открытым небом. И везде тысячи, именно тысячи зрителей. Самое трогательное, что они не уходят, до конца слушают концерты наши. В Самаре — 28 тысяч, в Клину — больше 15 тысяч, в Ярославле — 8 тысяч, в Воткинске на родине Чайковского было более 30 тысяч. Это, конечно, уникальная возможность познакомить большое количество людей с классической музыкой.Но к подобным концертам нужно относиться очень серьезно, делать их максимально качественно и интересно. Чтобы у людей оставались яркие впечатления и желания после подобных концертов приходить в концертные залы.Надеюсь, что он у меня еще впереди. Никогда нельзя чем-то довольствоваться уже сделанным. Нужно всегда стремиться к тому, что впереди.