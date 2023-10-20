Юрий Башмет даст мастер‑класс в челябинской Детской филармонии

Юрий Башмет прилетел в Челябинск на Международный фестиваль искусств

Альтист, дирижер, педагог и директор Международного фестиваля искусств Юрий Башмет в воскресенье, 22 октября, проведет мастер-класс для учеников Детской филармонии.

Юрий Башмет является одним из звездных кураторов Детской филармонии (вместе с пианистом Денисом Мацуевым и саксофонистом Игорем Бурко). Каждый раз, когда он бывает в Челябинске с концертами, он старается встретиться с юными коллегами из Детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области. Для ребят это и экзамен, и стресс, и счастье одновременно — играть для знаменитого музыканта и слушать его замечания.

Детско-юношеский симфонический оркестр за последний год выступил на больших концертных площадках страны: в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В московском парке «Зарядье» на Международном фестивале юношеских оркестров музыканты играли под проливным дождем.