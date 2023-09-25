Юный певец из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Детская Новая волна»

Шандор Силантьев успешно выступил в полуфинале и теперь будет бороться за победу

Юный певец из Магнитогорска Шандор Силантьев стал финалистом конкурса «Детская Новая волна». Всего в последнем этапе конкурса, который пройдет в конце октября, выступят 12 детей в возрасте от 7 до 14 лет, сообщили в пресс-службе «Детской Новой волны».

Известно, что в этом году очное прослушивание в рамках отборочного тура проходили все отправившие заявку на участие без предварительного онлайн-тура. Прослушивания прошли в нескольких российских городах, и по результатам отборочных туров в каждом из них определялись имена тех, кто выступит в полуфинале.

Среди них оказался и Шандор Силантьев. Школьник успешно выступил в полуфинале, который прошел на минувшей неделе в Москве, и прошел в финал конкурса. Об этом он поспешил поделиться на своих страницах в соцсетях:

«Друзья, я в финале! Огромное спасибо вам за поддержку. Я счастлив. Спасибо всем организаторам „Новой волны“ за такой шанс поработать с профессионалами! Спасибо, что услышали и поверили»,— написал Шандор, прикрепив фотографию с композитором Игорем Крутым.

Финал конкурса пройдет 24 октября в Москве. Тогда станет известно имя победителя «Детской Новой волны».

Напомним, Шандор Силантьев был участником шоу «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях к нему повернулись два наставника из трех. Однако юный певец проиграл поединок — его наставник Егор Крид остановил свой выбор на Софи Сингх.