Юный певец из Челябинска выступил на шоу «Голос. Дети»

Увы, на слепых прослушиваниях никто из трех наставников к нему не повернулся

10-летний Михаил Зотов из Челябинска выступил на шоу «Голос. Дети». К сожалению, Мише не удалось продвинуться дальше слепых прослушиваний: никто из наставников к нему не повернулся во время исполнения песни Михаила Бублика «Будет светло».



Два наставника, Полина Гагарина и Баста, пожелали юному певцу из Челябинска удачи.

«Даже если мы не поворачиваемся, мы желаем людям, которые выходят на сцену — в данном случае вы конкретно — развития того пути, который был вами выбран. У вас все в порядке, у вас хорошая энергия, хорошее настроение, хорошее чувство себя. Вы красавчик!» — обратился к Мише Зотову Баста.

«Такая хулиганская песня и такой прилежный вы в таком элегантном костюме!» — удивилась Полина Гагарина.

Наставники отметили, что снова хотели бы видеть челябинца на конкурсе. Напомним, в феврале через сито «слепого прослушивания» прошел другой молодой челябинец — 12-летний Лев Пашин. До него в команды разных наставников пробивались другие подростки из Челябинска: Юлия Курганова, Александр Вронский, Арина Миленко.

