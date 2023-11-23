Юный музыкант из Магнитогорска снялся в программе Андрея Малахова

14-летний Кирилл Тепляков принял участие в шоу «Песни от всей души»

Юный баянист Кирилл Тепляков, воспитанник Детской школы искусств № 1 Магнитогорска, принял участие в вечернем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».



Кирилл сам написал в редакцию программы, отправил видео со своими выступлениями и, к своему удивлению, получил быстрый ответ с приглашением приехать. «Редакторы исполнили мою мечту и дали возможность спеть дуэтом с заслуженным артистом России Валерием Семиным. Мы исполняли его песню „Расскажи ей, гармонь“», — поделился юный музыкант.



Кирилл Тепляков — победитель международных, всероссийских конкурсов, он выступал на множестве концертных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Омске, а также победил во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и выиграл «Путешествие мечты» по России.



На программе «Песни от всей души» Кирилл спел песню «Мой храм» из репертуара Олега Газманова.

