Юный флейтист из Челябинска стал обладателем престижной музыкальной премии

Наградят победителей в Санкт-Петербурге

Ученик Детской школы искусств № 1 Челябинска Лев Камаев стал обладателем Второй премии I Международного конкурса исполнителей на флейте имени Федора Степанова в младшей возрастной группе. Сегодня, 30 марта, в Санкт-Петербурге пройдет церемония награждения лауреатов, сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

I Международный конкурс исполнителей на флейте имени Федора Степанова инициирован Санкт-Петербургской консерваторией и направлен на популяризацию этой специальности. Всего от юных флейтистов поступило более 100 заявок, к участию допустили 50 юных талантов из разных регионов России, а также из Армении и Китая.

Лауреатом Первой премии стала москвичка Элен Вирабян. Обладателями Второй премии стал челябинец Лев Камаев и москвичка Юна Гурьянова. Лауреатами Третьей премии стали трое юных флейтистов.

Сегодня в Каменноостровском дворце ребятам вручат награды. Также они выступят с Симфоническим оркестром театра Санкт-Петербургской консерватории.