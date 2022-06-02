Юный артист из Челябинска исполняет оперные партии в Мариинском театре

Александр Журавский попал на одну из главных сцен страны в 13 лет

На сцене Мариинского театра сразу несколько партий в больших операх поет подросток из Копейска. Александр Журавский, подопечный фонда «Андрюша» и лауреат этой премии, в 2021 году стал студентом Хорового училища им. Глинки. Мальчик попал в число 12 исполнителей со всей России, кто смог преодолеть вступительный конкурс.



Талантливому вокалисту неоднократно предлагали участие в престижных конкурсах и выступления на разных сценах страны. Но согласился он исполнять партии в операх Мариинского театра. Он выходит на сцену в роли призрака оперы Джузеппе Верди «Макбет», и дирижирует ему сам Валерий Гергиев, а рядом — знаменитые артисты Ильдар Абдразаков и Екатерина Семенчук. В постановке Андрея Кончаловского «Война и мир» Саша исполняет роль Тришки. А в оперном триллере Бенджамина Бриттена «Поворот винта» — партию Майлза на английском языке.



С артистом даже заключили контракт — за каждый выход на сцену Мариинского театра Александр Журавский получает гонорар.



Уже 3 июня артист споет сольную партию призрака в опере Джузеппе Верди «Макбет». Произведение исполняется на итальянском языке.