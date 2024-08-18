Юные музыканты из Челябинской области выступили на фестивале в московском «Зарядье»

Ребята сыграли произведения знаменитых композиторов

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В эти выходные в московском парке «Зарядье» проходит II форум-фестиваль юношеских симфонических оркестров мира «Территория будущего. Москва 2030». Перед многотысячной аудиторией в формате open air выступили артисты Детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области, Белградского юношеского оркестра из Сербии, Китайского филармонического юношеского оркестра и многие другие, передает ИА «Первое областное».

Впервые в истории на сцене площадки «Культурный город» собрались юношеские симфонические оркестры из стран, входящих в БРИКС и СНГ. Юные таланты продемонстрировали свою виртуозную игру, исполнив знаменитые произведения гениальных композиторов. Зрители также могли оценить работу дирижеров.

Детско-юношеским симфоническим оркестром Челябинской области руководит заслуженный артист России Валерий Уткин. По его словам, в оркестре собрались гениальные дети, а сама идея фестиваля — грандиозная.





«Это грандиозно, особенно сейчас, когда на душе тяжело, когда в мире непростая ситуация, людям надо показать, что искусство — оно вечно. Оно вдохновляет. А самое главное — оно объединяет людей по всему миру. А когда это еще и содружество, то результат просто замечательный»,— поделился эмоциями Валерий Уткин.

По руководством маэстро юные южноуральские таланты сыграли произведения Антонио Вивальди, Анны Красильщиковой, Астора Пьяццолы, Арама Хачатуряна и многих других.

«Публика приняла нас очень хорошо. После того, как отыгрываешь концерт, испытываешь такую радость. Вообще, весь процесс — это эмоции, радость, мы от него кайфуем»,— рассказал бас-тромбонист Артем Грачев.





Сегодня, 18 августа, в заключительный день фестиваля на сцену выйдут музыканты Студенческого симфонического оркестра Казахской национальной консерватории, Молодежного камерного оркестра заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии и Сводного юношеского симфонического оркестра стран БРИКС. Последним руководить будет прославленный альтист, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Именно он, кстати, и является художественным руководителем фестиваля.

«Я очень рад и благодарен, что мэрия и департамент культуры Москвы поддержали мою идею проведения фестиваля в этом году, и теперь уже я уверен, что наш фестиваль станет ежегодным. Будем и дальше расти, развиваться, дарить радость как участникам, так и зрителям на концертах. Ведь это так важно — объединять талантливую молодежь из разных стран мира через искусство и классическую музыку. В этом, я уверен, наше общее будущее»,— поделился Юрий Башмет.

Фестиваль — это не только возможность послушать классическую музыку в исполнении талантливейших детей и подростков, но и увидеть инновационные технические решения, и познакомиться с возможностями музыкального образования в России.