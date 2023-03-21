Юные челябинцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе детской авторской песни

Рассказываем, что нужно сделать

Юные авторы песен из Челябинской области в возрасте от 13 до 19 лет могут принять участие в конкурсе «Детский автор России». Оценивать таланты будут такие артисты, как Леонид Агутин и Сосо Павлиашвили. Подробнее об условиях и датах проведения конкурса рассказали организаторы.

«Конкурс проводится в три этапа с 1 марта по 2 июля. В этом году отборочные туры состоятся в двух городах — Челябинске для восточной половины страны и Москве для западной половины. Полуфинал конкурса пройдет в Москве. Телевизионный финал — на курорте Красная Поляна в рамках IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина»,— сообщается на сайте конкурса.

Талантливые челябинцы могут подать заявку на участие в конкурсе до 31 марта. Отборочный тур в Челябинске пройдет 24 апреля. 14 мая в Москве состоится полуфинал, а 2 июля в Сочи — финал.

Отправить на конкурс можно песни, написанные в любом жанре на русском языке, при этом допускается до 30% слов на иностранном языке. Минимальная продолжительность песни — 2 минуты 50 секунд, максимальная — 3,5 минуты. При этом к участию не будут принимать песни, исполненные и опубликованные для широкой публики.

Лучшие песни финалистов будут транслироваться на радио, а концерт покажут на федеральном канале.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте организаторов.