Юные балерины из Челябинска приняли участие в федеральном танцевальном шоу

Для девочек и их педагогов это стало грандиозным событием

Ученицы Челябинского образовательного центра «Качели» приняли участие в федеральном танцевальном шоу «Большие и маленькие» (12+). Юные балерины вышли на одну сцену с лучшими коллективами страны. Как призналась журналисту ИА «Первое областное» художественный руководитель центра Алена Филатова, и для самих девочек, и для педагогов участие в шоу стало грандиозным событием.

«Нам удалось принять участие в шоу с третьего раза. Мы отправляли заявки в предыдущие годы, и в этом году, наконец, нас пригласили. Мы очень рады, потому что на шоу отправляют тысячи заявок. И вот мы попали в десятку»,— поделилась Алена Филатова.

Летом юные балерины вместе с преподавателями и родителями отправились в Москву на съемки, которые проходили на базе киностудии «Мосфильм». Как призналась художественный руководитель, все были в легком шоке от происходящего.

«Мы все очень волновались. Участие в мероприятии такого масштаба — это уже победа для меня и моих девочек. Уже находясь на съемочной площадке, мы не верили, что это все происходит с нами»,— смеется Алена Филатова.

Выпуск программы, в которой принял участие танцевальный коллектив, выйдет сегодня на телеканале «Россия. Культура». Смотреть его Алена Филатова будет вместе со своими ученицами.

«Мы запланировали совместный просмотр. Будем вспоминать, как это было, обсуждать. Может, девочки поделятся чем-то, о чем не сказали на съемках»,— добавила преподаватель.

Каждый выпуск шоу «Большие и маленькие» посвящен определенному танцу. Пятый выпуск, участие в котором приняли юные челябинки, посвятили балету. Участников оценивали такие эксперты, как первая солистка Большого театра Анна Тихомирова и премьер балета Большого театра, продюсер Игорь Цвирко. В конце каждого выпуска жюри выбирают номер, который им понравился больше всего.