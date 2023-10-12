Юная Ева Смирнова из «Чебурашки» станет ведущей Детского экологического форума

Вместе с 11-летней актрисой вести мероприятие будет Дмитрий Оленин («Русское радио»)

Звезда фильма «Чебурашка», а также сериала «Вампиров средней полосы», новых «Папиных дочек» Ева Смирнова станет ведущей Детского экологического форума в Челябинске, сообщают организаторы. Компанию юной актрисе составит ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин.

Форум пройдет 19 и 20 октября. Участвовать в нем со своими экологическими проектами будут 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. Каждый из проектов будет защищаться перед наставниками.

Для ребят будут проведены мастер-классы, выставки и экскурсии. Напомним, символом детского экофорума стал зеленый верблюжонок. Имя ему выбрали сами участники слета. Общим голосованием его назвали Гошей.