Юлия Полуротова из Челябинска стала лучшим преподавателем школы искусств

В 15 лет она была беженкой из Душанбе, а теперь — создатель оркестра «Флейты Челябинска» и самый популярный педагог в городе

В Тюмени завершился отборочный этап федерального конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Первое место на региональном и окружном этапе заняла Юлия Полуротова, преподаватель класса флейты Челябинской детской школы искусств № 1.

Если вы не слышали о Юлии ранее, то наверняка видели ее детище — оркестр «Флейты Челябинска» участвует в городских фестивалях и праздниках, играет классику и даже джаз. Летом юные воспитанники класса были в числе открывающих джазовый стрит-парад фестиваля «Какой удивительный мир». Сама Юлия Полуротова ведет музыкальные классы уже 30 лет. История преподавателя не романтична, а в чем-то даже героична. Ведь в 15-летнем возрасте Юлия оказалась в Челябинске совсем одна, в статусе беженки. И музыка стала для нее не просто профессией и любимым делом, а способом выжить.





Этот конкурс для Юлии Полуротовой не первый, она брала призовые места в различных педагогических рейтингах, а еще получила Гран-при челябинского областного конкурса педагогов «От сердца к сердцу».

«Этапы федерального конкурса были сложными. В первую очередь потому, что мне пришлось примерить на себя новую роль: провести самопрезентацию и долго, минут десять, говорить о методиках, проектах, достижениях. Обычно мне и моим воспитанникам достаточно выйти на сцену и сыграть, чтобы показать себя. В целом мероприятие в Тюмени прошло отлично: я не почувствовала соревновательности, участники были заодно, конкурс превратился в площадку для обмена опытом. Конечно, пришлось прожить несколько бессонных ночей в подготовке. В жюри нас дистанционно оценивали признанные музыканты, руководители статусных учебных заведений», — поделилась подробностями Юлия Полуротова.

Впереди финал конкурса, на котором каждому участнику нужно будет представить проект. У Юлии проект не просто подготовлен, а успешно действует — это как раз оркестр «Флейты Челябинска». Участники и выпускники оркестра занимают призовые места на конкурсах. На слуху история флейтистки Полины Гордеевой, которая в 13 лет прошла конкурсный отбор во Всероссийский юношеский оркестр Юрия Башмета.





Кстати, на концертную программу знаменитого дирижера, которая запланирована в эту пятницу в Челябинской филармонии, воспитанники Юлии Полуротовой собираются полным составом.

А уже в субботу педагог с учениками отправляется в Москву. Четверо ребят прошли во второй тур международного профильного конкурса, организованного Центральной музыкальной школой в Москве. Челябинцы из обычной музыкальной школы прошли отбор наравне с воспитанниками специализированных учебных заведений вроде той же ЦМШ и Гнесинки.

«Я счастливый педагог, мне повезло с учениками. Они мне говорят, что я их зажигаю, но ведь не каждого можно зажечь. А мои ученики — мои единомышленники, у каждого из них есть заслуги, успехи. Не стала бы участвовать в этом конкурсе и не стремилась бы к победе, если бы не ученики. Ведь я для них — пример. Никто не смог оказать мне большую поддержку, как дети и их семьи. Они мне столько писали слов поддержки во время конкурса, это бесценно», — Юлия Полуротова гордится своими учениками и очень благодарна им за эмоциональный отклик.

Финал конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоится в Москве в декабре этого года.

