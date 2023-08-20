Юбилейная городская выставка цветов и плодов прошла в Челябинске

Садоводы представили цветочные, овощные и фруктовые композиции

Накануне, 19 августа, в Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина прошла XX городская выставка цветов и плодов. На праздник съехались садоводы со всех районов города, чтобы продемонстрировать горожанам не только собственноручно выращенные плоды, но и красивые цветочные и овощные композиции. Подробнее о выставке рассказали в пресс-службе управления культуры Челябинска.







Каждый район организовал тематическую экспозицию. Например, садоводы Курчатовского района оформили свой уголок в стилистике морского царства, гостей встречала Русалка. Советский район представил Страну мечты во главе с Мэри Поппинс. Посмотреть на старания садоводов Центрального района гостей приглашали Золотая Рыбка и Вовка из Тридевятого царства.







Гости выставки могли не только увидеть овощи и фрукты рекордных размеров и красивые композиции, но и попробовать различные угощения. Горожанам предлагали полезные сладости без сахара, варенье, пироги, караваи, морсы и травяные чаи. Понравившиеся продукты гости могли приобрести.







На протяжении всего праздника посетителей парка со сцены развлекали лучшие коллективы города: фолк-ансамбль «Дубрава Next», этнобэнд «IS NOT», инструментальная группа «Balalayka Brothers!» и многие другие.