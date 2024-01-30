Ярослав Дронов станет хедлайнером Дня города в Магнитогорске

Он же Shaman

В 2024 году, в честь 95-летия Магнитогорска, День города будут отмечать 29 июня.

30 июня 1929 года считается официальной датой рождения города: в этот день паровоз доставил на станцию Магнитогорск первых строителей Магнитки. Слоган юбилейных мероприятий звучит так: «Магнитогорск 95 — живая легенда России». Праздник состоится в парке у Вечного огня, сцену возведут за монументом «Тыл — Фронту».

Стало известно имя хедлайнера праздничной программы: по официальной информации, им станет исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Певец выйдет на сцену после 21:00, его гонорар за час выступления, по данным сайта госзакупок, составляет 15 миллионов рублей.

Ближайший концерт Ярослава Дронова в Челябинске запланирован на 9 февраля в МТС Live Холле.