Японское аниме о подростковом буллинге — впервые на экранах челябинских кинотеатров

Челябинск стал одним из 18 городов России, где состоится прокат

«Иноекино» впервые выпускает в российский прокат трогательную аниме-драму «Форма голоса» Наоко Ямады, которая считается одной из ярчайших представительниц жанра в Японии.

Это непростая история о глухой девочке, которая учится в обычной школе и подвергается жестоким насмешкам и издевательствам. Случается так, что ее главный обидчик сам становится изгоем и учится смотреть на вещи иначе. Этот фильм — киноадаптация одноименной и очень популярной манги Ёситоки Оимы. О том, как важно прощать, принимать, чувствовать и вину, и силу дружбы, и жестокость детских расправ. О том, как взрослеют подростки, переживая такой важный эмоциональный опыт.

«Форма голоса» стала одним из хитов японского проката, завоевала множество национальных и международных премий. Кроме важности самой темы, у картины и другое достоинство — великолепная прорисовка.

Фильм идет на японском языке с субтитрами в кинотеатре имени Пушкина (9 февраля), в «КиноМАКСе-Родник» (11 февраля).

