Якутский триллер «Айта» выходит в прокат в Челябинске

У фильма, который обогнал боевик «Джон Уик 4», — только два сеанса в кинотеатре имени Пушкина

Детективный триллер якутского режиссера Степана Бурнашёва уже установил рекорд для якутского кино, собрав, по данным ЕАИС, 7,8 миллиона рублей только за первый уик-энд. Таким образом, фильм окупился уже на начальном этапе проката.

Айта — это имя девушки, которая погибает после вечеринки, оставив странную записку с именем. Город ведет свое расследование и готов растерзать полицейского-убийцу, а полиция — свое. Фильм удостоен двух призов на Первом фестивале авторского кино «Зимний» (лучшая режиссура и лучшая мужская роль). Это одновременно нуарное эстетское кино, и захватывающий кассовый триллер, и социально-психологическая драма.

«Бюллетень кинопрокатчика» не без удивления отмечает, что якутский фильм обогнал долгожданный американский боевик «Джон Уик 4». В Челябинске картину покажут 7 и 9 апреля в кинотеатре имени Пушкина.