Яды, динозавры и космос: в Челябинске пройдет фестиваль науки «Кстати»

В программе — лекция о древнем чудовище Южного Урала и встреча с инструктором космонавтов

С 21 по 24 сентября в Челябинске состоится фестиваль науки «Кстати». Прочитать лекции приедет инструктор космонавтов, палеонтолог, химик, специализирующийся на ядах, и фотограф, чьи работы об экологии есть в петербургском музее «Эрарта».



Стоит обратить внимание на лекцию химика-технолога Сакины Зейналовой, автора книги «Яды: вокруг и внутри». Девушка расскажет, как минимизировать свой экослед и что делать с чувством вины, которое бывает, когда видишь кучу мусора.

Еще один спикер — сотрудник Музея космонавтики Георгий Лисицин. Раньше он работал инструктором по аварийным ситуациям в Центре подготовки космонавтов. На лекции «Есть Star Wars, а есть Star Быт. Что пришло из космоса?» спикер объяснит, какие космические разработки можно обнаружить на собственной кухне.

21 сентября откроется выставка петербургского фотографа Марии Никитиной. Девушка сделала фотопроект об экологии «Пластмасса» с героями узнаваемых полотен. На снимках Аленушка с картины Васнецова сидит у загрязненной реки, довольная Мона Лиза держит в руках одноразовый стаканчик, а Демон Михаила Врубеля задумался о чем-то на свалке.

В день открытия Мария Никитина проведет мастер-класс и создаст еще одну фотоработу с аллюзией на известную картину. На занятие приглашают всех, кто может снимать на фотоаппарат или камеру мобильного телефона.

23 сентября в Центре международной торговли состоится презентация книги палеонтолога Антона Нелихова «Динозавры России. Прошлое, настоящее, будущее». В этот же день автор проведет лекцию и расскажет о древнем чудовище, которое когда-то обитало на Южном Урале (в «Кванториуме» на Орджоникидзе, 50).

Закроют фестиваль 24 сентября театральной постановкой: в Молодежном театре пройдет читка пьесы, в основу которой легла повесть «Затворник и шестипалый» Виктора Пелевина. Главные герои — два цыпленка-бройлера, которых выращивают на убой на комбинате (птицефабрике) имени Луначарского.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо зарегистрироваться в соцсетях организатора — Информационного центра по атомной энергии.