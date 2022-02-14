«Я танцую как дебил» отправляется в Москву на «Золотую маску»

Составить собственное впечатление о нашумевшей постановке в Молодежный театр накануне пришла общественный деятель Ирина Текслер

Спектакль Молодежного театра «Я танцую как дебил» будет показан во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска» — «Маска Плюс — 2022» в числе еще семи театров России. До этого момента ни одна из драматических постановок Челябинска не участвовала во внеконкурсной программе Всероссийского театрального конкурса.

Накануне, 13 февраля, в Молодежном театре сыграли последний спектакль перед отъездом. Ирина Текслер пришла в Молодежный театр увидеть одно из главных событий театрального сезона — 2021. Первую леди сопровождал главный режиссер Молодежного театра (он же и постановщик спектакля) Иван Миневцев.





«Я вообще не волнуюсь за спектакль после того, как мы сыграли его в Тюмени, в молодежном центре „Космос“. Я же из Тюмени! Это бывший кинотеатр. Я там свидания назначал, встречал свою первую любовь. Нас пригласили, и мы поехали. Я самостоятельно ничего не делаю для путешествия этого спектакля. Он как-то сам находит себе дорогу. Вот если бы не съездили, я бы волновался. А так... актеры уже играют уверенно и спокойно»,

— рассказал Первому областному информационному агентству Иван Миневцев.