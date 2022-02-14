Накануне, 13 февраля, в Молодежном театре сыграли последний спектакль перед отъездом. Ирина Текслер пришла в Молодежный театр увидеть одно из главных событий театрального сезона — 2021. Первую леди сопровождал главный режиссер Молодежного театра (он же и постановщик спектакля) Иван Миневцев.
«Я вообще не волнуюсь за спектакль после того, как мы сыграли его в Тюмени, в молодежном центре „Космос“. Я же из Тюмени! Это бывший кинотеатр. Я там свидания назначал, встречал свою первую любовь. Нас пригласили, и мы поехали. Я самостоятельно ничего не делаю для путешествия этого спектакля. Он как-то сам находит себе дорогу. Вот если бы не съездили, я бы волновался. А так... актеры уже играют уверенно и спокойно»,
— рассказал Первому областному информационному агентству Иван Миневцев.
«Я хочу увидеть своими глазами. Не просто потому, что я люблю наш Молодежный театр, но и потому, что этот театр поедет представлять нашу область на самом значимом театральном конкурсе страны. Я горжусь этим. И как бы мы ни спорили, я хочу посмотреть до момента, когда это увидит московский зритель и уважаемое жюри», — прокомментировала Ирина Текслер.
Мы подробно писали о премьере «Я танцую как дебил». 28 февраля в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» спектакль сыграют на сцене московского Центра имени Мейерхольда, а еще через неделю — в Ярославле, на «Розов-Фесте».