Спектакль Молодежного театра «Я танцую как дебил» будет показан во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска» — «Маска Плюс — 2022» в числе еще семи театров России. До этого момента ни одна из драматических постановок Челябинска не участвовала во внеконкурсной программе Всероссийского театрального конкурса.

Накануне, 13 февраля, в Молодежном театре сыграли последний спектакль перед отъездом. Ирина Текслер пришла в Молодежный театр увидеть одно из главных событий театрального сезона — 2021. Первую леди сопровождал главный режиссер Молодежного театра (он же и постановщик спектакля) Иван Миневцев.


«Я вообще не волнуюсь за спектакль после того, как мы сыграли его в Тюмени, в молодежном центре „Космос“. Я же из Тюмени! Это бывший кинотеатр. Я там свидания назначал, встречал свою первую любовь. Нас пригласили, и мы поехали. Я  самостоятельно ничего не делаю для путешествия этого спектакля. Он как-то сам находит себе дорогу. Вот если бы не съездили, я бы волновался. А так... актеры уже играют уверенно и спокойно»,
 — рассказал Первому областному информационному агентству Иван Миневцев.

Ирина Текслер отметила, что читала много противоречивых отзывов о спектакле, большинство из которых написаны в стиле «не видел, но осуждаю», поэтому пришла составить собственное представление.

«Я хочу увидеть своими глазами. Не просто потому, что я люблю наш Молодежный театр, но и потому, что этот театр поедет представлять нашу область на самом значимом театральном конкурсе страны. Я горжусь этим. И как бы мы ни спорили, я хочу посмотреть до момента, когда это увидит московский зритель и уважаемое жюри», — прокомментировала Ирина Текслер.
Мы подробно писали о премьере «Я танцую как дебил». 28 февраля в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» спектакль сыграют на сцене московского Центра имени Мейерхольда, а еще через неделю —  в Ярославле, на «Розов-Фесте».