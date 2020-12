Дайте джазу! В Челябинске проходит XIX фестиваль «Какой удивительный мир»

Главный джазовый фестиваль Южного Урала открылся концертом вокалистов

В фойе Концертного зала имени Прокофьева — предновогоднее убранство в серебряных тонах и выставка работ челябинских фотографов, запечатлевших самые эмоциональные моменты джазовых фестивалей прошлых лет в Челябинске и любимые лица музыкантов, главный из которых — отец-основатель и вдохновитель фестиваля Игорь Бурко.

На большинстве снимков — знаменитый стрит-парад, центральное событие этого музыкального праздника, когда все артисты шли по главной улице, в буквальном смысле, с оркестром, и казалось, весь город пел и танцевал под их вечную музыку.

В этом декабре стрит-парад, по понятным причинам, не проводится: мундштуки примерзнут к губам, но это нисколько не умаляет ценности происходящего. Несмотря на то что шесть раз переписывали лайн-ап и переверстывали бюджет, несмотря на закрытые для зарубежных артистов границы, джазовый фестиваль открылся.

«В этом году все неожиданно и необычно. Мы готовили большую историю с бигбэндом из города Детройта с профессором Майклом Трейси, ждали музыкантов из Германии, но фестиваль не потерял в качестве. Есть новые имена — впервые у нас выступит Алена Ростоцкая из Москвы. Радостно то, что мы вообще можем себе позволить такое событие, пусть в камерном формате, но мы можем оставаться в профессии и встречаться с публикой офлайн — это невероятно дорого»,

— говорит одна из бессменных организаторов фестиваля и его ведущая Наталья Риккер.

Публика взволнованная и разгоряченная. Все в масках, но узнают друг друга и радуются, как друзья, которые не виделись много лет. Мы спросили некоторых зрителей, почему они любят джаз, и получили такие ответы: «Люди любят все живое и настоящее, а джаз — именно такой», «Джаз — это интеллектуальная музыка, он требует высокой музыкальной культуры», «Джаз — это импровизация и свобода. Свободы сейчас очень не хватает», «У меня от слова „джаз“ мурашки». Ждали, ждали фестиваль.





Ольга Головина — вокалистка трио Golovina Gang из Екатеринбурга — скользит голосом от самых низких регистров до чистейших высот с неописуемой легкостью. И она, и ее виртуозный пианист Денис Глушко играют, дурачатся и хулиганят на сцене — каждый со своим инструментом, дразнят друг друга и провоцируют. И от этого всему залу сразу становится весело.

«Мы не знаем, как мы исполним эту композицию. Мы начинаем и не знаем, как закончим. Это будет примерно 125-тысячная версия»,

— объявляет Ольга Головина.

Но первыми ее словами были: «Как я соску-у-училась!». Зал ее отлично понял. Этот год добавил и без того праздничному событию дополнительной радости. Хит Стиви Уандера I just call to say «I love you», внезапно с джазовыми переливами, пели все хором.

Трепетная и нежная Алена Ростоцкая из Москвы считается одной из ярких звезд отечественной джазовой сцены и любимицей Москвы. Она сообщила зрителям, что у неё есть две ученицы из Челябинска и «они супер!». Возможно, кто-то из ее учениц сидел в зале, потому что на ее музыкальные пассажи зрители откликались чистым эхом. Алена пела, в основном, на русском языке и песни собственного сочинения, впрочем, зал был так очарован ее летящим голосом, что она могла петь вовсе без слов.





«Люди любят джаз, потому что... Хоть он и не является родным для нашей публики, все-таки у русской музыки иной ритмический рисунок, но джаз — это фундамент для всей поп- и эстрадной музыки XX и XXI века. Джазовые вибрации у каждого человека чем-то, но откликаются. Но и потом, джаз всегда создаёт ощущение праздника», — так сформулировала ответ на вопрос Наталья Риккер.

17 декабря фестиваль завершится концертом мэтров жанра. Выступят Даниил Крамер, Сергей Васильев, Георгий Анохин, «Уральский диксиленд» под управлением Валерия Сундарева.