Выступление Уральского духового оркестра покажут в эфире телеканала ОТВ

В эту субботу зрителям представят программу «Наш город».

Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области продолжает проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.



Уже в ближайшую субботу, 14 ноября, в 16:30 зрители телеканала ОТВ услышат выступление Уральского духового оркестра с программой «Наш город». Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России Игорь Ежов.