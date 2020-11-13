Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области продолжает проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.
Уже в ближайшую субботу, 14 ноября, в 16:30 зрители телеканала ОТВ услышат выступление Уральского духового оркестра с программой «Наш город». Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России Игорь Ежов.
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