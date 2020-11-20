Выступление джазового валторниста Аркадия Шилклопера покажут в эфире телеканала ОТВ

Исполнение авторских композиций начнется в эту субботу в 16:00.

Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области запустил новый проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.

В ближайшую субботу, 21 ноября, в 16:00 телезрители увидят концерт Челябинской филармонии «Диалоги с оркестром». С программой авторских композиций — «Фанфары», «Робин», «Фигга», «Кобра» и др. — выступят лучший джазовый валторнист мира Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог, флюгельгорн) и Уральский духовой оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России Игорь Ежов.