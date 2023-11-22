Выставка театральных афиш открывается в Магнитогорске

Проект «Марафон театральной афиши» посвящен столетию Челябинского театра драмы

В четверг, 23 ноября, передвижная выставка театральных афиш открывается в Магнитогорске. Проект был задуман к столетию Театра драмы имени Н. Орлова.

В экспозицию включены афиши к спектаклям, которых за столетнюю историю театра собралось немало. Больше тридцати постеров проекта будут выставлены в Магнитогорской картинной галерее. «Марафон театральной афиши» стартовал в Челябинске в июне при поддержке министерства культуры Челябинской области и уже проехал несколько городов: Южноуральск, Копейск, Троицк, а также село Кизильское.

Выставку в Магнитогорске откроет хранитель архива Театра драмы имени Н. Орлова Александр Краснов. Он проведет экскурсию и расскажет истории из жизни столетнего театра вперемешку с актерскими байками, которых он знает немало.

«Марафон театральной афиши» в Магнитогорске продлится до 17 декабря 2023 года.