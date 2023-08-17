Выставка «Русская солонка» в Челябинске работает последние дни

Выставка проходит в Музее изобразительных искусств

В Челябинском музее изобразительных искусств завершает работу выставка «Русская солонка». Она открылась в начале июня в честь дня рождения музея.

Для экспозиции собрали солонки ручной работы из серебра, эмали, керамики, дерева, глины и других материалов, изготовленные в XIX—XX веках. Не все знали, что солонка — один из самых оригинальных столовых аксессуаров: их создавали в том числе известные ювелиры, например Карл Фаберже. На выставке представлены экспонаты из частных коллекций челябинцев Станислава Ткаченко, Владислава Нестерова и Егора Хребтова.

Сегодня, 17 августа, состоится экскурсия по выставке в Зале имени архитектора Александрова. 20 августа «Русская солонка» завершит свою работу.