Выставка рисунков детей из Донецка открылась в Челябинске

В парке «Сад Победы» возобновила работу выставка детского рисунка «Война и мир глазами детей ДНР»

На площадке музея военной техники в Саду Победы открылась выставка детских рисунков, которая проходила в 2019 году совместно с министерством образования и науки ДНР.



Инициатором проведения выставки был заместитель директора Сада Победы Эдуард Каминский. На выставке размещено почти 300 рисунков. По результатам были награждены 50 человек. Награждение проходило в Донецке и было приурочено ко Дню защиты детей.



Выставка будет работать до 9 мая.

