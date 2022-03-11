На площадке музея военной техники в Саду Победы открылась выставка детских рисунков, которая проходила в 2019 году совместно с министерством образования и науки ДНР.

Инициатором проведения выставки был заместитель директора Сада Победы Эдуард Каминский. На выставке размещено почти 300 рисунков. По результатам были награждены 50 человек. Награждение проходило в Донецке и было приурочено ко Дню защиты детей.

Выставка будет работать до 9 мая.